ЦБ ввел в Росинтербанк временную администрацию

В связи с неустойчивым финансовым положением АО «КБ «Росинтербанк» Банк России ввел в организации временную администрацию на полгода. В сообщении пресс-службы ЦБ также говорится о наличии угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка. Функции временной администрации возложены на Агентство по страхованию вкладов. На время ее работы полномочия акционеров и органов управления Росинтербанка приостановлены.

«Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка», - указал ЦБ.

Ранее сайт банка сообщил, что полностью прекращено обслуживание клиентов. Сейчас сайт кредитной организации недоступен. «В целях стабилизации финансовых показателей банка с 15 сентября 2016 г. в офисах и филиалах АО "КБ «Росинтербанк» не будут обслуживаться клиенты - физические и юридические лица», - говорилось в сообщении. По информации источников портала «Банки.ру", ЦБ полностью отключил Росинтербанк от банковской электронной системы платежей (БЭСП) с 14 сентября.