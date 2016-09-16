На открытии торгов евро подорожал до 73 рублей, доллар – у отметки в 65 рублей

После открытия торгов на Московской бирже евро подорожал до 73 руб., доллар приблизился к отметке в 65 руб. По данным на 10.27 доллар стоил 64,99 руб. (+0,22%), евро торговался на уровне 73,04 руб. (+0,18%).

Цены на нефть продолжают снижаться. Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 10.48 мск упала на 1,107% до $46,08 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,082% до $43,44 за баррель.