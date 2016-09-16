США предложили Deutsche Bank заплатить $14 млрд за урегулирование ипотечного скандала

Минюст США предложил Deutsche Bank заплатить $14 млрд за урегулирование обвинений в нарушениях в торговле ценными бумагами, которые привели к финансовому кризису 2008 г. Банк подтвердил, что начал переговоры с американскими властями по этому вопросу и предложенной сумме штрафа. Однако банк не намерен соглашаться на досудебное урегулирование по такой цене. «Переговоры только начинаются. Банк ожидает, что в результате спор будет урегулирован на тех же условиях, как и было с другими банками, которые заплатили существенно меньшие суммы», - говорится в пресс-релизе DB.

Источники Financial Times в банке рассчитывают, что в итоге консультаций стороны придут к такому же результату, как и Goldman Sachs, которому минюст сначала предложил заплатить штраф в $15 млрд, но в итоге этот банк заплатил около $5 млрд.

После публикации комментария акции Deutsche Bank дешевели в четверг на 7,4% до $13,67 за бумагу на опасениях инвесторов о последствиях уплаты такого штрафа банком с рыночной капитализацией в 18 млрд евро.

Регуляторы США считают, что некоторые банки в период ипотечного бума в стране занижали оценки рисков по ценным бумагам, предоставляя ложную информацию о кредитоспособности должников. Купившие такие бумаги ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac понесли убытки на сумму свыше $30 млрд, и с их проблем и начался глобальный финансовый кризис. Правительство США пытается взыскать с банков компенсации за потери этих агентств.