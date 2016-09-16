ЦБ 10 лет закрывал в среднем один банк в 8 дней

Центральный банк России за 10 лет - с 1 января 2006 г. по 1 января 2016 г. - отозвал лицензии на осуществление банковских операций у 463 кредитных организаций. Это в среднем одна лицензия в восемь дней. Наибольшее количество лицензий было отозвано в 2015 г. (93 лицензии) и в 2014 г. (86), а меньше всего - в 2011 г. (18) и в 2012 г. (22).

В ЦБ отметили, что в прошлом году регулятор продолжил работу по выводу с рынка банковских услуг кредитных организаций, активно вовлеченных в отмывание преступных доходов, незаконный вывод денежных средств за рубеж, а также в проведение операций транзитного характера (число таких кредитных организаций составило 34 и практически осталось на уровне показателей 2014 г. - 36 банков).

Одновременно увеличилось количество кредитных организаций, лицензии на осуществление банковских операций у которых отозваны в связи с их неудовлетворительным финансовым положением.

Так, в 2015 г. существенно участились случаи отзыва лицензий в связи с утратой капитала - 29 (31% от общего числа банков с отозванной лицензией) против 14 (16%) в 2014 г. При этом вдвое снизилась доля кредитных организаций, лицензии у которых отозваны из-за устойчивой неплатежеспособности - с 30% (26 кредитных организаций) в 2014 г. до 14% (13 кредитных организаций) в 2015 г.

По данным ЦБ, в России на 1 сентября 2016 г. работали 659 кредитных организаций.