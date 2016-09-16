Отток капитала в 2016-2018 годах будет на уровне $25 млрд – ЦБ

Центробанк России ожидает по итогам 2016 - 2018 гг. отток капитала из страны на уровне не более $25 млрд. С таким заявлением выступила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

«Мы ожидаем снижения сальдо текущего счета, что в условиях плавающего курса коррелирует с сокращением оттока капитала. В 2016-2018 годах величина чистого оттока капитала будет оставаться на невысоком по историческим меркам уровне, не более $25 млрд», - пояснила Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором ключевая ставка была снижена с 10,5% до 10%.

Чистые выплаты компаний по внешнему долгу постепенно будут снижаться. «Повышение спроса реального сектора на иностранные активы будет ограничено медленным восстановлением доходов и сохранением высоких реальных процентных ставок в российской экономике, привлекательных для сбережений в рублях», - отметила председатель ЦБ.