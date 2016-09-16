S&P изменило прогноз суверенных рейтингов России с «негативного» на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу изменило прогноз долгосрочных рейтингов Российской Федерации с «негативного» на «стабильный» благодаря снижению внешних рисков и продолжающимся корректировкам в экономике, говорится в сообщении S&P.

Вместе с тем агентство подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BB+, в национальной валюте - BBB-.

Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте оставлены на уровне B/A-3.

S&P также подтвердило долгосрочный рейтинг России по национальной шкале ruAAA.