Комитет по валютному рынку Московской биржи одобрил прямой допуск компаний к торгам

Комитет по валютному рынку Московской биржи одобрил предоставление российским компаниям прямого допуска к валютным торгам, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка, участник комитета Сергей Романчук.

«С этим предложением на комитет вышла биржа по настоятельной просьбе ряда крупных российских корпораций. Законодательство не запрещает участие в торгах компаний - центральный контрагент может совершать валютные сделки с кем угодно. Вопрос лежит исключительно в плоскости рисков - операционных, кредитных. Для того чтобы иметь возможность нормально торговать на валютном рынке и выполнять все свои обязательства, корпорации должны обладать развитыми казначействами.

Реальность такова, что в настоящее время у некоторых крупных компаний казначейства не хуже, чем у банков, - как правило, сотрудники этих компаний имеют опыт работы в банковских структурах», - сказал Романчук.

Как сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» управляющий директор по валютному и срочному рынку Московской биржи Игорь Марич, компании с собственным капиталом более 1 млрд руб. смогут торговать на валютном рынке с полным предварительным депонированием, этому критерию соответствуют примерно 50 компаний в России. Компании с капиталом более 50 млрд руб. смогут торговать с частичным преддепом, таких компаний менее 10.