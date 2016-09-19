Новым владельцем УК МДМ может стать фонд с острова Гернси

Управляющая компания МДМ, подконтрольная «Бинбанку» меняет собственника. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ФАС, ведомство предварительно согласовало сделку по покупке 100% МДМ фондом с острова Гернси Freedom Private Capital Funds PCC Limited. Нынешние собственники УК – МДМ-банк (55,75%) и «БИН Инжиниринг» (44,25%), а конечным бенефициаром является Бинбанк. Срок рассмотрения ходатайства в ФАС истекает 30 октября.

Freedom Private Capital Funds PCC Limited зарегистрирована по тому же адресу, что и Freedom Asset Management Limited, которая ориентирована на работу на развивающихся рынках. Ее гендиректор Адриан Харрис ранее занимал руководящие позиции в структурах «Ренессанс управление активами».

По размеру УК МДМ входит топ-50 управляющих компаний. Большая часть ее активов приходится на закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы). На 30 июня их чистые активы оценивались более чем в 23 млрд руб. Доля пенсионных накоплений, с которыми работает УК МДМ, составляет менее 320 млн руб. Совокупные активы пенсионной группы «Сафмар» превышают 250 млрд руб.

«Целью сделки может быть изменение структуры формального владения управляющей компании, что открывает возможности передать ей в управление средства пенсионных накоплений фондов группы «Сафмар»»,— рассуждает управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов.