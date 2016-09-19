ЦБ лишил лицензии ульяновский Региональный коммерческий банк

Банк России с 19 сентября отозвал лицензию у АО «Региональный коммерческий банк» (АО «Банк «РКБ»), зарегистрированного в Димитровграде Ульяновской области. Банк является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, на 1 сентября РКБ занимал по величине активов 404-е место в банковской системе России.

РКБ не соблюдал требования законов в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, объясняет пресс-служба ЦБ. Правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России, говорится также в пресс-релизе. «При неудовлетворительном качестве активов АО "Банк «РКБ» неадекватно оценивало принятые кредитные риски», а «руководство и собственники кредитной организации не приняли действенные меры по нормализации ее деятельности», считает регулятор.