Brent торгуется на уровне $46,46 за баррель

К 9.33 мск 19 сентября ноябрьские фьючерсы на Brent в Лондоне торговались на уровне $46,46 за баррель, к тому же моменту октябрьские фьючерсы на WTI торговались в Нью-Йорке на уровне $43,77 за баррель. В понедельник котировки росли на новостях о том, что Ливия пока не смогла начать отгрузку нефти из одного из портов, и на заявлениях президента Венесуэлы о скором заключении соглашения о замораживании добычи, сообщает «Интерфакс».

Президент Николас Мадуро заявил, что страны – производители нефти близки к соглашению о замораживании добычи и могут объявить о нем в сентябре. Венесуэла, экономика которой особенно сильно пострадала из-за обвала цен на нефть, является одним из самых активных сторонников этой договоренности.

Ливия, вопреки прежним заявлениям, из-за продолжающихся столкновений между сторонниками и противниками центральных властей пока не может начать загрузку танкеров в порту Рас-Лануф. Терминал простаивал из-за гражданской войны в стране два года.

На прошлой неделе цены на нефть упали до минимального за последний месяц уровня на фоне новостей о намерении ряда стран, в том числе Ливии и Нигерии, увеличить поставки сырья. Иран также быстро наращивает его экспорт. Контракты на Brent торговались в конце сессии ниже $46, подешевев за неделю почти на 5%.

Запасы топлива в США находятся на рекордно высоких уровнях, поскольку страны ОПЕК поддерживают близкий к максимальному уровню добычи и производители в США, вопреки ожиданиям, также не торопятся снижать производство. При этом рынок уже не очень рассчитывает на то, что нефтедобывающие страны смогут предпринять реальные и эффективные усилия с целью стабилизации рынка.

Число нефтяных буровых в США выросло за неделю в США на две - до 416, сообщила в пятницу компания Baker Hughes. Хотя это сильно ниже пиковых 1609 в октябре 2014 г., число буровых растет уже больше двух месяцев практически без перерыва. Это говорит о том, что производители в США адаптировались к ценам в диапазоне $40-50 и не намерены снижать активность.

Дополнительным точечным негативным фактором для цен на нефть стала частичная приостановка работы крупного нефтепровода Colonial Pipeline, который транспортирует сырье из Техаса на Восточное побережье США. Это временно снижает спрос на нефть со стороны НПЗ. В то же время цены на бензин из-за приостановки нефтепровода выросли.