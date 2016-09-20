Суд признал банкротом российский банк-кредитор Марин Ле Пен

Арбитражный суд Москвы признал банкротом московский банк ПЧРБ, у которого в июле была отозвана лицензия, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Суд открыл в отношении должника конкурсное производство, назначив АСВ конкурсным управляющим. Другие подробности судебного заседания, прошедшего 15 сентября, пока не сообщаются.

Банк России с 1 июля отозвал лицензию у московского ООО «ПЧРБ банк». По данным отчетности, по величине активов на 1 июня банк занимал 126-е место в банковской системе страны.

Ультраправая французская партия «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила 9 млн евро от Первого чешско-российского банка в 2014 г., писала Le Figaro со ссылкой на казначея партии Валлерана де Сен-Жюста. В феврале 2016 г. националисты заявили о намерении повторно взять кредит у российского банка – на сумму 27 млн евро, сообщал РБК.

ПЧРБ на 100% принадлежит бывшему менеджеру «Стройтрансгаза» бизнесмену Роману Попову. Помимо ПЧРБ у него есть банк в Чехии – Европейско-российский банк (ЕРБ), который также испытывал весной давление местного регулятора. В начале марта Национальный банк Чехии ограничил ЕРБ выдачу кредитов и привлечение депозитов от населения. Это было сделано для того, чтобы избежать потерь из-за ухудшения финансового положения банка, указано в его сообщении.