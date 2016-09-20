Правительство внесло в Думу законопроект о 20-кратном снижении пошлины за банкротство физлиц

Правительство внесло в Думу законопроект о снижении пошлины для физических лиц при подаче заявления о банкротстве с 6000 до 300 руб. Как сообщает «Интерфакс», текст поправок уже опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента.

В нынешней редакции Налогового кодекса говорится, что юридические и физические лица должны платить одинаковую пошлину при подаче в Арбитражный суд заявления о признании должника несостоятельным - по 6000 руб. Правительство предложило установить разные размеры сбора для организаций и граждан.

Необходимость соответствующих изменений связана со вступлением в силу с 1 октября 2015 г. закона о банкротстве физлиц, говорится в пояснительной записке.