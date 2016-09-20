НПФ «Сафмар» купил 6,2% акций Промсвязьбанка

Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар», аффилированный с группой БИН, приобрел 6,2% акций Промсвязьбанка, следует из материалов банка.

НПФ «Сафмар» приобрел долю в банке совместно с «ЕФГ Управление активами» и «Управляющей компанией БИН финам групп», которые занимаются доверительным управлением средствами пенсионных накоплений НПФ.

Ранее «Сафмар» не имел акций Промсвязьбанка.

Промсвязьбанк, по данным «РИА Рейтинг», занимал по итогам первого полугодия 9-е место в российской банковской системе с активами в размере 1,325 трлн руб.