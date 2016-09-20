Минфин опубликовал проект поправок в ОСАГО

Минфин России опубликовал законопроект с изменениями в закон об обязательном автостраховании (ОСАГО). В текущей редакции проекта отсутствует активно обсуждаемый на страховом рынке пункт о возможности введения полисов ОСАГО с расширенным страховым покрытием.

Текст документа опубликован на едином портале правовой информации, он проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы до 14 октября.

Ранее Минфин направил в Банк России рабочую версию поправок в закон об ОСАГО, в которой ведомство сформулировало предложения по расширению полиса ОСАГО. Так, согласно поправкам, вместо установленных сейчас законом страховых выплат за вред имуществу в объеме до 400 000 руб. и за вред жизни и здоровью до 500 000 руб. по желанию страхователя можно будет внести в условия полиса сумму в 1 млн руб. за вред имуществу и 1 млн руб. за вред жизни и здоровью соответственно.

В официально опубликованном документе содержится положение о преимущественном использовании формы восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, повышение с 50 000 руб. до 100 000 руб. максимального размера страховой выплаты, осуществляемой по дорожно-транспортным происшествиям, а также некоторые другие нормы.