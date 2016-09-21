Продажа полисов ОСАГО на старых бланках прекратится 30 сентября

30 сентября прекратится заключение договоров ОСАГО на старых зеленых бланках, 1 октября страховщики начнут использовать только бланки нового типа, розовые, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА). В пресс-службе союза напомнили, что 30 сентября, как и планировалось, завершается переходный период, когда можно было купить полисы на бланках и старого, и нового типа.

РСА и Гознак, который занимается изготовлением полисов, обеспечили страховые компании достаточным количеством обновленных бланков ОСАГО - более 14,5 млн штук, что соответствует квартальной потребности рынка, уточнили в РСА. На данный момент автостраховщики продали уже около 3,3 млн новых бланков ОСАГО.

«После завершения переходного периода страховщики должны будут провести инвентаризацию старых бланков и уничтожить их, а отчет об этом представить в РСА», - напомнил представитель союза.

Проект нового бланка был утвержден в апреле. Документ будет иметь несколько степеней защиты. Тип бланков было решено заменить для защиты прав автовладельцев и борьбы с поддельными полисами. В перспективе бланк предполагается дополнить QR-кодом, при помощи которого можно будет получить сведения о договоре ОСАГО на сайте РСА в онлайн-режиме. Старые бланки не предоставляли такой возможности.

По экспертным оценкам, от 1 до 3 млн бланков полисов ОСАГО в настоящее время являются поддельными, отмечает ТАСС.