ВЭБ подтвердил информацию о сокращении бэк-офиса

В пресс-службе Внешэкономбанка подтвердили сокращение персонала и расходов, сообщает ТАСС. «В банке проводится работа по оптимизации бизнес-процессов в целом, направленная на повышение эффективности работы организации. Это, естественно, отражается на оптимизации расходов и предусматривает оптимизацию штатной численности. При этом в большей степени это касается бэк-офиса», – сообщили в пресс-службе банка. Какой процент сотрудников будет уволен, в ВЭБе не уточнили.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что руководство ВЭБа в течение года планирует уволить еще около 30% сотрудников в дополнение к уже сокращенным 20% с момента прихода нового руководства. Таким образом, уволена будет половина сотрудников, работавших при старом руководстве.