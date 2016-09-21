ЦБ обсуждает идею регулятивных «песочниц» для банков и участников рынка

Банк России рассматривает идею создания регулятивных «песочниц», которые дадут возможность банкам и другим участникам финансового рынка тестировать новые технологии без рисков наказания за возможное нарушение законодательства.

«Мы сейчас в Банке России активно прорабатываем идею создания регулятивных "песочниц", по-русски это называется эксперимент, по-английски - regulatory sandbox. Это создание такого режима для банков и участников финрынка, когда регулятор сознательно разрешает провести какие-то вещи, протестировать технологии в пилоте, не применяя жесткие методы наказания на период этого эксперимента», - сообщила зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на форуме «Интернет + Финансы» в среду.

«Регулятор вместе с участниками эксперимента изучает, как работает новая технология, нужно или не нужно менять регулирование, и только по результатам пилота принимает решение», - сказала зампред ЦБ.

Она отметила, что такие проекты уже запустили Банк Англии, а также центробанки Австралии и Сингапура. «Мы считаем, что это принципиально важная вещь, здесь мы себя рассматриваем как партнера для банков в развитии технологий, нежели как орган, который должен запретить, а потом думать, что с этим делать», - заявила Скоробогатова.

Regulatory sandboxes - особый набор правил, который позволяет инновационным компаниям протестировать свои продукты и услуги в ограниченной среде без риска нарушить финансовое законодательство.

Зампред ЦБ отметила, что, «не тестируя новые технологии в реальности, даже на маленьком объеме, невозможно понять, нужно или не нужно вводить регулирование». «Второй момент. Действительно, большое количество новых технологий и инноваций красиво смотрятся на бумаге, но как только ты начинаешь в реальной жизни пытаться это использовать, оно либо не работает, либо работает плохо. Для этих двух целей мы такую регуляторную среду хотим создать», - отметила она.

О. Скоробогатова напомнила, что ЦБ заявлял об идеи создании консорциума по финтеху с участниками финрынка (о нем регулятор подробнее расскажет в октябре на форуме в Казани).

По оценке Скоробогатовой, выработать с участниками рынка и объявить правила «песочниц» можно было бы уже в 2017 г.