Visa: Россия лидирует по росту бесконтактных платежей среди развивающихся стран

Объем бесконтактных платежей по картам в России вырос за год ко II кварталу 2016 г. в 2,5 раза, гласит исследование Visa. Количество таких транзакций выросло в 4,5 раза, абсолютные цифры компания не раскрывает.

По темпам роста Россия лидирует в регионе CEMEA. Чаще всего россияне расплачиваются бесконтактными картами в мини-маркетах и продуктовых магазинах, гипермаркетах, магазинах одежды, а также в аптеках и на АЗС.

По словам гендиректора Visa в России Екатерины Петелиной, средний чек по бесконтактным картам составляет 1165 руб. Она указала, что средний чек падает, но не из-за экономической ситуации, а за счет распространений платежей по картам: население начинает оплачивать картами даже самые мелкие покупки. В России каждый десятый терминал поддерживает функцию бесконтактной оплаты.