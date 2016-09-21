Сбербанк начнет продажу полисов автокаско с 2017 года

Дочерняя компания Сбербанка - «Сбербанк страхование» - планирует начать продажу полисов автокаско с 2017 г. Об этом сегодня на форуме «Интернет + Финансы» сообщил заместитель генерального директора «Сбербанк страхование» Владимир Новиков.

Как позже уточнил журналистам Новиков, автокаско будет предоставляться строго в электронном виде. Пилотный проект по продаже автокаско в 2017 г. будет опробован на 10 000 клиентов Сбербанка. «Дальше, если все будет хорошо, то мы говорим уже о 2018-2019 гг., когда эта программа станет массовой», - сказал заместитель гендиректора.

По его словам, в расчет будет браться средняя премия по автокаско в размере 50-60 000 руб.

В июне руководитель «Сбербанк страхование» Ханнес Чопра сообщил ТАСС, что компания с октября планирует начать продажу полисов каско в избирательном режиме, то есть страховщик будет сам отбирать клиентов и предлагать добровольный вид страхования автокаско.

Страховая компания «Сбербанк страхование» основана в 2014 г. Единственным участником общества и владельцем 100% долей в его уставном капитале является ПАО «Сбербанк».