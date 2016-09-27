ВТБ видит перспективы новых сделок России на рынках капитала, готов в них участвовать

ВТБ видит перспективы новых сделок России на рынках капитала, сообщил президент банка Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник.

Он отметил, что недавнее доразмещение российских суверенных евробондов, единственным организатором которого выступил «ВТБ капитал», прошло успешно, невзирая на сложности, которые были на пути к нему.

«Есть все перспективы, если такая необходимость возникнет, работу продолжить, мы к этому готовы», - сказал Костин.

С начала года при участии ВТБ в экономику России привлечено свыше 810 млрд руб., в основном речь идет о размещении облигаций и акций российских компаний-эмитентов, сообщил Костин.

«Еще 7-8 лет назад на рынке инвестиционно-банковских услуг России доминировали иностранные банки, преимущественно американские. Сейчас картина коренным образом изменилась. В настоящее время группа ВТБ является лидером по предоставлению такого рода услуг не только в России, кстати, но и в Восточной Европе», - сказал он.