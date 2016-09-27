ЦБ нашел признаки вывода активов из московского Евроаксис банка на 930 млн руб.

Временная администрация лишенного лицензии московского Евроаксис банка выявила признаки вывода активов путем выдачи кредитов на сумму порядка 930 млн руб. организациям с сомнительной платежеспособностью, а также признаки замены высоколиквидных ценных бумаг на обязательства по кредитам компаний с неизвестной платежеспособностью на 228 млн руб., говорится в сообщении ЦБ.

По оценке временной администрации, стоимость активов Евроаксис банка не превышает 423 млн руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 1,134 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы 31 августа 2016 г. признал Евроаксис банк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.

Банк России отозвал лицензию у Евроаксис банка с 27 мая 2016 г.

По итогам первого квартала 2016 г. Евроаксис банк занимал 469-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».