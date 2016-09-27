Предложение Минфина о снижении ставки страховых взносов не принято – Топилин

Предложение Минфина о снижении ставки страховых взносов не принято, заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

Как ранее писали «Ведомости», Минфин предлагал с 2017 г. начать взимать страховые взносы со всего зарплатного фонда по единой ставке 29% (в настоящее время 30%) и к 2019 г. довести ее до 26%. Согласно существующему альтернативному варианту, рассказали источники издания, в 2017 г. НДС может быть повышен до 20%, 10%-ная льготная ставка повысится до 12%, а с 2019 г. будет увеличиваться на два процентных пункта в год, пока не сравняется с нельготными 20%.

«Те предложения, с которыми выходило министерство, – снести потолки, то есть ввести тариф со всей зарплаты без ограничений потолками, потом понижать ставку, – такое предложение не принято», – заявил Топилин.

В отношении страховых взносов в России действует регрессия: общий предельный размер взноса, который распределяется между ПФР, Фондом социального страхования (ФСС) и Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), составляет 30%. Однако со всего объема ФОТ уплачивается только 2,9% взнос в ФОМС. Пенсионный сбор по ставке 22% взимается с зарплат, не превышающих 796 000 руб. в год, а зарплаты выше этого порога облагаются по ставке 10%. Взнос в ФСС в 5,1% берется с годовой зарплаты в пределах 718 0000 руб., с более высоких зарплат этот взнос вовсе не взимается.