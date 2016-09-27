Минфин разъяснил цели законопроекта о валютных резидентах

Законопроект Минфина, ослабляющий контроль за валютными операциями россиян, живущих за границей, направлен на либерализацию таких операций, объяснил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев. «Законопроект направлен на расширение прав граждан в валютной сфере и либерализацию отдельных видов операций, - сказал он. - Если гражданин на постоянной основе живет за пределами России и зарабатывает свои деньги там, то экономической необходимости контролировать его нет. Ограничения относятся только к тем гражданам, которые являются валютными резидентами».

Смысл ограничений для гражданина - валютного резидента (в базовом случае, это гражданин, который живет в России, но имеет счет за рубежом) связан с защитой платежного баланса, предотвращающей вывод капитала из страны.

Законопроект Минфина разрешает гражданам России, живущим за границей, не отчитываться перед Федеральной налоговой службой о своих иностранных счетах. Однако эти граждане будут оставаться валютными резидентами и по возвращении в Россию их отчеты должны будут возобновиться. Минфин предложил не распространять правила о валютных счетах на россиян, которые проводят в России менее трех месяцев в году. Такие граждане не будут считаться российскими валютными резидентами до возвращения в Россию. Возобновить отчеты россиянину, решившему вернуться на родину, придется «не позднее одного месяца со дня возвращения их в РФ для постоянного проживания либо с 1 января календарного года, либо с 1 января календарного года, следующего за истекшим календарным годом, в течение которого период кратковременного пребывания в РФ физического лица - резидента в совокупности превысил три месяца в истекшем календарном году», уточняется в проекте.