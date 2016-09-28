На офис Сбербанка в Москве совершено разбойное нападение

Разбойное нападение на офис Сбербанка России на Открытом шоссе в Москве было совершено в среду утром, сообщили в пресс-службе банка.

«Никто из клиентов и работников банка не пострадал», - сказал представитель кредитной организации. Он добавил, что размер ущерба устанавливается, а в офисе идут оперативно-следственные действия.

Нападение было совершено на отделение по адресу: Открытое шоссе, д. 23, корп. 6. До конца дня в среду клиенты в офисе обслуживаться не будут, банк рекомендует гражданам обращаться в ближайшее отделение по адресу: Открытое шоссе, д. 25, корп. 1.