ЦБ надеется на принятие закона о требованиях к деловой репутации страховщиков

Банк России надеется на принятие в 2016 г. закона о требованиях к деловой репутации и квалификации топ-менеджеров страховых компаний. Об этом на страховом форуме сообщила заместитель директора департамента развития финансовых рынков Банка России Виктория Степаненко.

По ее словам, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования обязательных требований к учредителям, участникам, органам управления, должностным лицам финансовых организаций» сейчас находится в Госдуме.

Среди значимых требований к деловой репутации страховщиков - наличие судимости, причастность топ-менеджера к банкротству юридического лица или действия топ-менеджера компании, которые привели к ее банкротству, противодействие деятельности АСВ, нарушение страхового и налогового законодательств, предоставление недостоверных данных о доходах, подписание заведомо ложного аудиторского заключения, неоднократное расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Кроме того, образование и опыт работы топ-менеджера компании должны будут соответствовать его должностному месту. Аналогичные требования к деловой репутации и квалификации уже действуют в отношении банкиров, напомнила Степаненко.

В случае принятия документа требования к должным лицам страховых компаний будут применяться спустя год после опубликования федерального закона, который не будет иметь обратной силы. Кандидаты в топ-менеджеры компании будут согласовываться с регулятором.