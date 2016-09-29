Сбербанк присоединился к международному блокчейн-консорциуму Hyperledger

Сбербанк России сообщил, что присоединился к международному блокчейн-консорциуму Hyperledger.

Hyperledger – общедоступная платформа, основанная на технологии блокчейн (blockchain) и распределенных реестров. Как напоминает «Интерфакс», проект был основан фондом Linux в декабре 2015 г. Это некоммерческий консорциум, который добивается продвижения межотраслевых технологий блокчейн. По мнению создателей проекта, результаты этой работы могут изменить способ проведения бизнес-транзакций, в том числе на глобальном уровне.

Сбербанк и Linux Foundation заключили соглашение на международном финансовом форуме Sibos 2016 в Женеве. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис и исполнительный директор проекта Hyperledger Брайан Белендорф.

В Hyperledger участвуют как глобальные игроки мирового финансового рынка, среди которых CME, Deutsche Boerse, London Stock Exchange (LSE), так и ведущие IT-компании – IBM, CISCO, Intel. Среди банков и финансовых институтов к Hyperledger присоединились ABN Amro, Australia and New Zealand Banking Group, BNP Paribas, BNY Mellon, «Московская биржа»), Wells Fargo, SWIFT.