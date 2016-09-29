Князь Монако отказался выдать России совладельца Внешпромбанка Беджамова – Slon

Суд Монако отказал России в экстрадиции совладельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, пишет Slon. Он уехал в княжество еще в конце 2015 г. ВПБ в январе лишился лицензии. Банк задолжал своим клиентам более 200 млрд руб. Через несколько месяцев после этого Беджамов был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении более 1 млрд руб. В апреле он был задержан полицией Монако, но потом выпущен под залог.

Генеральная прокуратура России направила в суд Монако запрос на экстрадицию Беджамова. Но судебные органы, по данным издания, отказали в выдаче банкира, сославшись на наличие у него проблем со здоровьем. Более того, Беджамову разрешили уехать в Великобританию для медицинского обследования.

Как утверждает Slon со ссылкой на представителя суда, точку в вопросе о выдаче Беджамова поставил лично правящий князь Монако Альбер II. Адвокат Беджамова Сергей Бельчич эту информацию не подтверждает.