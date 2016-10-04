Улюкаев назвал хорошей идеей централизацию надзорного блока ЦБ

Укрепление и централизация надзорного блока Банка России является очень хорошей идеей. Так министр экономического развития Алексей Улюкаев прокомментировал произошедшие накануне кадровые перестановки в ЦБ.

«Считаю, что укрепление надзорного блока – это достаточно хорошая идея», – сказал он, отметив, что Дмитрий Тулин, который будет курировать вопросы банковского регулирования и надзора, «показал себя как лучший специалист в этой области».

По словам министра, проблема сейчас в том, что в банковской сфере России «очень высокое качество регулирования, но недостаточно высокое качество контроля за исполнением», для чего «нужно хорошо понимать балансы банков и отслеживать их работу в режиме реального времени».

3 октября Центробанк объявил о перестановках в руководстве. Первый зампред Алексей Симановский, курировавший банковский надзор и регулирование, с 17 октября станет советником председателя Эльвиры Набиуллиной. Зампред Михаил Сухов, отвечавший в том числе за лицензирование и системно значимые банки, покинет Банк России.

ЦБ проделал большую работу по очистке банковского сектора от недобросовестных и неустойчивых участников рынка, стало очевидно, что для решения накопившихся проблем «недостаточно настройки и интенсификации работы в рамках существующей надзорной практики, необходима глубокая перестройка надзора, обновление всей системы», указано в сообщении председателя ЦБ. Этим займется первый зампред Дмитрий Тулин – он заменит Симановского.