ЦБ Индии понизил ставку до шестилетнего минимума

Новый Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии неожиданно снизил ключевую ставку до 6,25%. Как отмечает Reuters, это решение было принято на первом заседании, на котором присутствовал новый руководитель регулятора Урджит Патель, назначенный в сентябре. За снижение ставки до минимального с ноября 2010 г. уровня проголосовали все шесть членов комитета. Сейчас 60% опрошенных Reuters аналитиков ожидали, что ЦБ оставит ставку на прежнем уровне, остальные допускали новое снижение.

Резервный банк Индии снижает ставку с января 2015 г.

Комитет по денежно-кредитной политике, который провел заседание впервые, был создан, чтобы сделать процесс принятия решений более прозрачным и коллегиальным. Ранее вся ответственность при принятии решений относительно ставок лежала на руководителе ЦБ, теперь его голос считается решающим, только если голоса членов комитета разделятся поровну.

«Решение Комитета по денежно-кредитной политике совпадает с аккомодативной линией монетарной политики в соответствии с целью достижения инфляции потребительских цен на уровне 5% к IV кварталу 2016-2017 гг.», - говорится в сообщении регулятора.