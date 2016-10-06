В Райффайзенбанке предсказали дефицит валюты на рынке в случае выкупа «Роснефтью» собственного пакета

Если приватизация «Роснефти» сама выкупит свой пакет в 19,5% за 700 млрд руб. и отдаст в бюджет почти всю накопленную ликвидность, на локальном рынке может возникнуть дефицит валютной ликвидности вне зависимости от того, в какой валюте деньги «Роснефти» поступят в бюджет. Как сообщает РБК, так считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Он считает, что реализация этой схемы чревата краткосрочным влиянием на ставки межбанковского рынка по операциям с валютой до конца года, – ставки повысятся.

О том, что в правительстве обсуждается вариант приватизации пакета «Роснефти», при котором «Роснефть» может сама выкупить у государства собственные акции, «Ведомости» узнали во вторник. «Бюджету нужны деньги уже сейчас, а быстро найти инвестора на такой пакет не получится – китайцы осторожничают, оглядываются на США, индусы только купили большие нефтяные активы, их надо переваривать, а европейские инвесторы не купят. У самой же «Роснефти» деньги есть ($20 млрд на счетах – аванс от китайцев и выручка от продажи активов), плюс они могут привлечь деньги на рынке», – объяснил источник «Ведомостей». По его словам, при этой схеме бюджет получит от «Роснефти» сразу все 700 млрд руб., а потом «Роснефть» уже в спокойном режиме может распродавать этот пакет и заработать на этом.

Другие опрошенные РБК аналитики не согласны с прогнозом Порывая и считают, что есть способы оформления сделки, при которых валюта останется в системе и дефицита не возникнет.