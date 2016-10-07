Brent торгуется на уровне $52,56 за баррель

К 8.35 мск пятницы декабрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $52,56 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на WTI в Нью-Йорке составляла $50,52 за баррель. Цены на нефть стабильны на росте оптимизма в отношении перспектив рынка, сообщает «Интерфакс». На котировки повлияли данные о снижении запасов сырья в США на прошлой неделе и новости о продолжающихся переговорах добывающих стран об ограничении добычи.

Страны ОПЕК и Россия на будущей неделе проведут неформальную встречу в рамках Энергетического конгресса в Стамбуле, чтобы обсудить возможность ограничить добычу. Алжир считает, что сокращение добычи странами ОПЕК может составить более 0,5 млн баррелей в сутки.