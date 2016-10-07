Совет директоров АСВ решил повысить допставку страховых взносов для банков

На заседании совета директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое проходило под председательством министра финансов России Антона Силуанова, было принято решение увеличить повышенную дополнительную ставку страховых взносов для банков.

«Начиная с I квартала 2017 г. такая ставка устанавливается в размере 400% базовой ставки, а со II квартала 2017 г. повышенная дополнительная ставка страховых взносов будет составлять 500% базовой ставки», – следует из сообщения АСВ.

В сентябре банкиры попросили АСВ объяснить, как начисляется дополнительная ставка страховых взносов на средства индивидуальных предпринимателей. Соответствующее письмо Ассоциация российских банков направила гендиректору агентства Юрию Исаеву.