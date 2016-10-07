Совет директоров АСВ одобрил докапитализацию банка «Российский капитал» на 9,9 млрд рублей

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов одобрил докапитализацию банка «Российский капитал» на 9,94275 млрд руб. Как говорится в сообщении АСВ, это сделано по поручению правительства.

«Российский капитал», дочерний банк АСВ, в 2015 г. получил статус госбанка-санатора, который конкурирует с частными игроками при отборе инвесторов для финансового оздоровления банков. Он также задействован в санации строительной компании «СУ-155». В апреле 2016 г. первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, что «Российский капитал» может стать ведущим банком строительной отрасли и выполнять функции советского Промстройбанка. «Мы считаем, что «Российский капитал» действительно может стать базовым промышленно-строительным банком. По крайней мере, в области жилищного строительства, 100%», - сказал чиновник.

В 2015 г. банк получил чистый убыток по МСФО в 12,6 млрд руб. против 139,4 млн руб. чистой прибыли годом ранее. Главной причиной убытков стал рост процентных расходов в 2,4 раза до 21,8 млрд руб. и рост расходов на резервы под обесценение активов в 5,7 раза до 8,6 млрд руб.