Победителями онлайн-голосования за символы новых банкнот стали Севастополь и Казань

В онлайн-голосовании за символы новых банкнот номиналом в 200 и 2000 руб. лидерами стали Казань и Севастополь. Но это не окончательные результаты, теперь граждане России также должны в финальном голосовании в эфире телеканала «Россия 1» с 19.00 до 20.00 по московскому времени проголосовать. Голоса телезрителей подсчитают вместе с показателями, объявленными на сайте «Твоя-Россия.рф». Итоги подведет Центробанк. Какой из двух символов украсит банкноту в 200 руб., а какой - в 2000 руб. решит совет директоров Банка России.

Отбор проходил в три этапа. По итогам голосования на сайте и в ходе дня открытых дверей ЦБ первые пять мест в списке зняли Севастополь (Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям), Казань (Казанский Кремль, Приволжский федеральный университет), Дальний Восток (космодром «Восточный», мост на остров Русский), Сочи (Роза Хутор, Олимпийский стадион «Фишт»), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!», Мамаев курган).

Банкноты появятся в обращении в 2017 г.