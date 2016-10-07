Совкомбанк купил подконтрольный Мордашову Меткомбанк

Совкомбанк купил 100% акций Меткомбанка у подконтрольной Алексею Мордашову «Севергрупп», передает «Интерфакс».

В сентябре 2016 г. Федеральная антимонопольная служба России разрешила Совкомбанку приобрести 100% акций Меткомбанка. Стоимость сделки может оцениваться приблизительно в один капитал Меткомбанка. По информации с сайта кредитной организации, собственный капитал по РСБУ на 1 июля составлял 2,9 млрд руб.

После сделки Совкомбанк решил сменить руководителя Меткомбанка. Полномочия Юрия Никишева прекращены 7 октября. Новым предправления банка сроком на два года назначен Игорь Лаппи, ранее возглавлявший банк «Экспресс-Волга». Никишев был переизбран Совкомбанком в новый совет директоров Меткомбанка.