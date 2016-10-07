Резервный фонд в 2017 году будет исчерпан – Минфин

В следующем году резервный фонд будет исчерпан. С таким заявлением выступил замминистра финансов России Алексей Лавров, передает ТАСС.

«В этом году из резервного фонда будет потрачено 2,1 трлн руб., в следующем году - 1,1 трлн руб. В следующем году резервный фонд будет полностью использован, и мы перейдем к использованию средств фонда национального благосостояния», - уточнил он.

По его словам, средств суверенных фондов хватит на трехлетний период, «если относиться к этому очень консервативно и ограничивать дефицит бюджета».

Лавров также заявил, что Минфин ожидает рост доходов федерального бюджета до 14,8 трлн руб. в 2019 г. «Доходы бюджета составят 13,5 трлн руб. в 2017 г., 14 трлн руб. в 2018 г. и 14,8 трлн руб. в 2019 г.», - сказал он.