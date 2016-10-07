S&P подтвердило рейтинги Deutsche Bank, прогнозирует штраф меньше $14 млрд

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Deutsche Bank AG, отметив, что размер штрафа, наложенного минюстом США по делу о нарушениях при продаже ипотечных бумаг в период с 2005 по 2007 г., вероятно, будет меньше первоначально объявленной суммы.

Долгосрочные и краткосрочные рейтинги Deutsche Bank AG в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне BBB+/A-2, прогноз по долгосрочным рейтингам - «негативный», говорится в пресс-релизе агентства.

Deutsche Bank 15 сентября 2016 г. объявил, что минюст США требует от него выплатить штраф в размере $14 млрд для урегулирования этих претензий. Банк не раскрывал данных об объеме резервов на судебные расходы в рамках указанного дела, отмечают в S&P.

"В наших оценках показателей капитала и прибыли банка мы предполагаем, что итоговый размер штрафа будет существенно ниже первоначально объявленных $14 млрд. Это предположение основано на данных о штрафах, выплаченных для урегулирования аналогичных исков сопоставимыми банками", - говорится в пресс-релизе.