Турецкий Garanti Bank продаст российскую «дочку» Совкомбанку за $40,46 млн

Турецкий Garanti Bank продает дочерний российский банк «Гаранти банк – Москва» Совкомбанку за $40,46 млн, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

В частности, Совкомбанк приобретет 99,94% акций у самого Garanti Bank и 0,04% – у компании Garanti Technology.

Сделку планируется закрыть после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов.

«Гаранти Банк – Москва» был учрежден в 1995 г. Основным направлением банка является предоставление услуг корпоративным клиентам. В структуре клиентской базы преобладают российские компании, а также ведущие турецкие предприятия, активно работающие на российском рынке.