Индекс ММВБ превысил 2000 пунктов, РТС обновил максимум с мая 2015 года

Индекс ММВБ в понедельник превысил психологически важный рубеж 2000 пунктов, вернувшись к уровням конца сентября, индекс РТС обновил максимум с мая 2015 г. на фоне роста фондовой Европы и нефти.

К 17:09 мск индекс ММВБ вырос до 2001,49 пункта (+1,1%), индекс РТС поднялся до 1017,27 пункта (+1,5%, максимум дня - 1017,33 пункта - пик с мая 2015 года).

Локомотивом роста выступают акции «Роснефти» (+4,7%) на новостях, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил обеспечить приватизацию 19,5% акций «Роснефти» до конца текущего года.

Нефть обновила годовые максимумы после заявления президента России Владимира Путина на Международном энергетическом конгрессе о том, что Россия готова присоединиться к мерам ОПЕК по ограничению добычи нефти и призывает другие нефтедобывающие страны поддержать эту инициативу.

Декабрьский фьючерс на нефть Brent вырос до $53,58 за баррель (+3,2%), цена WTI составила $51,46 за баррель (+3,3%).