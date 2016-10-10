Платежная система Apple Pay начнет работать на картах Visa в России в декабре

Платежная система Apple Pay (собственная платежная система американской корпорации Apple) начнет работать с банковскими картами Visa на российском рынке в декабре, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров Apple с российскими представителями банков и платежных систем.

«Планируется запустить на картах Visa 1 декабря», - сказал он, уточнив, что переговоры еще идут и конкретная дата может уточняться.

4 ноября к Apple Pay подключится вторая очередь банков, добавил собеседник ТАСС. В настоящее время платежная система работает только на картах Сбербанка MasterCard.

Согласно условиям Apple, банки, которые подключатся к системе, обязаны будут запустить рекламу данного сервиса, причем сумма, которую банкам необходимо будет потратить на рекламу Apple Pay, обсуждается индивидуально с каждым игроком, отметил собеседник ТАСС.

Кроме того, Apple зарабатывает на комиссии, которая отчисляется корпорации за каждую транзакцию, а также за каждую подключенную к системе банковскую карту.

Система мобильных платежей Apple Pay работает на iPhone и Apple Watch по технологии NFC (Near Field Communication - «ближняя бесконтактная связь») с использованием приложения Wallet (универсальное хранилище номеров кредитных и дебетовых карт) и Touch ID (сканер отпечатков пальцев, разработанный компанией Apple).

Для оплаты покупки с карты нужно поднести смартфон или часы к терминалу и подтвердить оплату с помощью Touch ID (на iPhone) или двойным нажатием (на Apple Watch), выбрать карту можно в приложении Wallet.