Зампред ЦБ Сухов перейдет в ВТБ на должность зампреда правления – «Интерфакс»

Зампред ЦБ Михаил Сухов, покидающий пост 17 октября, перейдет на работу в ВТБ, сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к ЦБ.

По его словам, Сухов займет должность зампреда правления ВТБ.

На прошлой неделе стало известно о кадровой перестановке в надзорном блоке ЦБ. Нынешний куратор надзора, первый зампред ЦБ Алексей Симановский с 17 октября станет советником председателя ЦБ, а на его место придет Дмитрий Тулин, который до этого в ранге первого зампреда занимался вопросами денежно-кредитной политики.

Одновременно стало известно о предстоящем уходе Сухова, который курировал в ЦБ надзор за системно значимыми банками, разработку и реализацию мер по повышению устойчивости системно значимых кредитных организаций и банковского сектора, лицензирование деятельности банков и их финансовое оздоровление, а также развитие международного сотрудничества и общественных коммуникаций.