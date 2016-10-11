Brent торгуется на уровне $53,01 за баррель

К 8.27 мск 11 октября декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $53,01 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому моменту стоили $51,26 за баррель. Днем ранее котировки нефти поднялись до максимума за последний год, во вторник они слабо корректируются, но Brent пока держится выше отметки в $53 за баррель, а на рынке преобладают скорее «бычьи» настроения, отмечает «Интерфакс».

В понедельник цены выросли на 3% на заявлениях президента Владимира Путина о готовности России присоединиться к договоренности стран ОПЕК об ограничении добычи, оптимизме в отношении возможности заключения соглашения между самими странами ОПЕК. «В сложившейся ситуации заморозка или даже сокращение добычи является, пожалуй, единственно правильным решением для сохранения устойчивости всей мировой энергетики», – сказал он на конференции в Стамбуле.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих также выразил оптимизм по поводу перспектив соглашения и предположил, что цены вскоре могут подняться до $60 за баррель.

Brent в ходе сессии в понедельник в один из моментов стоила $53,73, что является максимумом с октября 2015 г., а завершились торги на отметке в $53,14 за баррель.

ОПЕК принципиально договорилась о снижении добычи на 1–2% и теперь хочет уговорить другие добывающие страны также присоединиться к этой сделке.

На этой неделе выйдут прогнозы по рынку нефти Международного энергетического агентства, а также статистика ОПЕК по добыче.

Аналитики Commerzbank считают, что на рынке укрепилась уверенность в дальнейшем росте цен. В то же время в Goldman Sachs предупреждают, что баланс спроса и предложения может и не восстановиться в 2017 г. из-за роста поставок из Ливии, Нигерии и Ирака, а также возможного увеличения добычи американскими производителями сланцевой нефти.