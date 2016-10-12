Brent торгуется на уровне $52,63 за баррель

К 8.58 мск среды декабрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $52,63 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на WTI в Нью-Йорке к этому моменту составляла $51,01 за баррель. В среду утром котировки слабо растут на ожиданиях итогов переговоров нефтедобывающих стран о сокращении производства, которые пройдут в этот день в Стамбуле с участием России, сообщает «Интерфакс». Во вторник цены упали более чем на 1% на заявлении руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, который сказал, что его компания не будет сокращать добычу.

С начала месяца нефть подорожала на 13% на оптимизме, связанном с возможностью соглашения между странами ОПЕК о сокращении добычи на 1-2%.

Аналитики Goldman Sachs считают, что вероятность соглашения о сокращении добычи выросла в последнее время, однако повышение цен на нефть в результате такой договоренности может привести к увеличению поставок топлива из стран, не входящих в картель. Эксперты банка сохранили прогноз средних цен на нефть на 2017 г. на уровне $52,5 за баррель в случае подписания соглашения, однако отметили, что в начале года котировки будут выше, чем ожидалось ранее, а к концу года - ниже.

Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль считает, что если цены подскочат до $60 за баррель, добыча в США может значительно вырасти.