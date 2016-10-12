Deloitte запретили на месяц искать новых клиентов в России

Аудиторская компания Deloitte подверглась жестким санкциям со стороны Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, сообщает «Коммерсантъ» Эту информацию подтвердили газете в Федеральном казначействе. Членство компании в саморегулируемой организации приостановлено на 30 дней.

Причин, по которым было вынесено такое жесткое предписание, в казначействе не раскрывают, однако подчеркивают: предписание вынесено и вступило в силу. На практике такая мера означает, что в течение месяца компания не сможет заключать новые договоры.

В самом Deloitte «не ожидают существенного влияния на операционную деятельность и взаимоотношения с клиентами».