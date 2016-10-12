Национальная перестраховочная компания получила лицензию на перестрахование

Банк России решил выдать Национальной перестраховочной компании (НПК) лицензии на осуществление перестрахования. Это сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ.

Ожидается, что НПК заключит первые договоры перестрахования до конца 2016 г. В ближайшие месяцы, до введения с 1 января 2017 г. требования об обязательной передаче (цессии) страховщиками части риска в перестрахование НПК, компании предстоит отработать технологию взаимодействия с рынком для наладки бизнес-процессов.

«С этого момента НПК имеет право осуществлять перестраховочные операции в добровольном порядке. На стадии формирования компании и в ходе процесса лицензирования мы старались в максимальной степени ответить на все возникающие у игроков рынка вопросы, однако начало практической деятельности НПК должно показать, как все, проговоренное неоднократно, работает на практике», - комментирует решение Центрального банка президент НПК Николай Галушин.

Он также отметил, что, по предварительной оценке, до конца года компания соберет 100-200 млн руб. перестраховочной премии, а с 2017 г., когда 10%-ная цессия будет обязательной, сборы составят 5-7 млрд руб. С развитием международного сотрудничества по входящему перестрахованию годовые сборы могут превысить 15 млрд руб., добавил Галушин.

НПК примет обязательства по страховой выплате по договорам страхования в отношении объектов, оказавшихся под действием международных санкций, в размере не менее 10% от передаваемого в перестрахование риска, напоминает ТАСС. По другим рискам страховщики должны предлагать НПК в перестрахование 10% от передаваемого риска, а компания вправе решать, брать ли такие риски, сокращать ли принимаемую в перестрахование долю.

ЦБ решил создать НПК в конце июля 2016 г. Регулятор частично сформировал состав ее наблюдательного совета. ЦБ отмечал, что создание НПК позволит значительно увеличить емкость российского перестраховочного рынка и обеспечить страховой защитой предприятия, которые ее лишились из-за санкций и невозможности перестрахования рисков за рубежом. Объявленный уставный капитал НПК составляет 71 млрд руб., оплаченный уставный капитал - 21,3 млрд руб. В соответствии с законом 100% акций НПК принадлежит Банку России.