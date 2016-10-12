ОПЕК ждет стабилизации добычи России в 2017 году на уровне 11,04 млн б/с

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ждет стабилизации добычи России в 2017 г. на уровне прошлого года в 11,04 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в ежемесячном обзоре картеля.

При этом, по ожиданиям ОПЕК, добыча России в I квартале составит 11,11 млн б/с, во II квартале - 11 млн б/с, в III квартале - 10,99 млн б/с, в четвертом - 11,08 млн б/с.

По итогам сентября добыча нефти стран ОПЕК составила 33,39 млн б/с (+220 000 б/с по сравнению с августом). Рост произошел за счет увеличения производства нефти в Ираке, Ливии и Нигерии.

Добыча в Ираке в сентябре выросла до 4,46 млн б/с (+105 000 б/с), в Ливии - до 363 000 б/с (+92 600 б/с), в Нигерии - до 1,52 млн б/с (+ 95 300 б/с). Добыча Ирана выросла на 21 400 б/с до 3,67 млн б/с, Саудовская Аравия снизила добычу до 10,49 млн б/с, показав наибольшее сокращение среди стран ОПЕК (-87 500 б/с).

ОПЕК ухудшила ожидания по добыче нефти за пределами картеля в этом году. По новой оценке, она снизится на 680 000 б/с и составит 56,3 млн б/с , что на 70 000 б/с ниже предыдущего прогноза.

В 2017 г. добыча нефти за пределами ОПЕК вырастет на 240 000 б/с до 56,54 млн б/с на ожиданиях ввода в строй новых проектов в России, говорится в обзоре. Таким образом, предыдущий прогноз был пересмотрен вверх на 40 000 б/с.

Одновременно ОПЕК повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 г. на 1,24 млн б/с до 94,4 млн б/с. Такой пересмотр связан с более высоким, чем ожидалось, спросом в Азиатском регионе и более низкой, чем ожидалось, производительностью стран ОЭСР.

Прогноз на 2017 г. был скорректирован до 95,56 млн б/с при неизменном темпе роста на 1,15 млн б/с.