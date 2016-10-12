Путин не видит проблем в том, что четыре госбанка входят в десятку крупнейших

Президент России Владимир Путин не считает, что в России слишком много банков с госучастием, отметив, что это общемировая тенденция. Об этом президент заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Количество банков у нас достаточное - свыше 600 банков, и в десятку крупнейших входят, прежде всего, банки с частным капиталом (...). Да, четыре банка [с госучастием] у нас занимают лидирующие позиции. Но мы здесь не видим каких-то больших проблем», - сказал Путин.

Он также обратил внимание на то, что «решения, принятые после 2008 г., о недопущении монополизации рынка не выполняются нигде и консолидация банковских активов везде происходит».

«Россия в этом смысле не исключение, потому что до сих пор не найдено никаких эффективных рыночных инструментов сдерживания этой консолидации», - добавил В. Путин.

Во всем мире отрасль монополизирована, подчеркнул Путин. Тут главное - качество регулирование и контроля, отметил президент.