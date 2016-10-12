ЦБ подал в суд заявление о банкротстве московского Айманибанка

Арбитражный суд Москвы 11 октября зарегистрировал заявление Банка России о банкротстве московского Айманибанка, следует из материалов дела.

Банк России отозвал у Айманибанка лицензию на осуществление банковских операций с 5 октября.

Айманибанк по итогам II квартала 2016 г. занял 144-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». По данным Банка России, на 1 сентября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 150-е место в банковской системе России.

Активы банка, согласно рэнкингу «Интерфакс-100», в первом полугодии 2016 г. сократились на 8,6% до 24,001 млрд руб. Средства физлиц на 30 июня 2016 г. составили 21,774 млрд руб., сократившись на 1,2% за первые шесть месяцев. Собственный капитал кредитной организации в первом полугодии 2016 г. снизился на 39,1% и составил 1,289 млрд руб.