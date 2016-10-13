Набиуллина предупредила банки о «ловушке» со стороны растущих финансовых технологий

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила российские банки о возможных последствиях интенсивного роста финансовых технологий. Как передает ТАСС, она сказала это на пленарной секции форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2016.

По ее словам, за три года инвестиции в финансовые технологии выросли в четыре раза. «Если такие темпы будут и дальше, то мы понимаем, что финансовые технологии будут серьезным фактором, влияющим на финансовый рынок, – сказала Набиуллина. – Для банковской индустрии это огромнейший вызов для банков, и здесь, мне кажется, они могут попасть в ловушку».

Председатель ЦБ считает, что спрос на традиционные банковские услуги будет оставаться некоторое время в силу разного восприятия различными поколениями людей «типов финансовых технологий», но его постепенно будет вытеснять спрос клиентов на финансовые технологии. «Банки должны быть к этому готовы», – предупредила Набиуллина.