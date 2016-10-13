Microsoft поможет Сбербанку создать центр киберзащиты

Сбербанк и Microsoft в России договорились о стратегическом сотрудничестве в области кибербезопасности. Как передает «Прайм», в соответствии с достигнутым соглашением будет создан центр киберзащиты как для собственных нужд банка, так и для оказания услуг в области информационной безопасности сторонним организациям. Соглашение о намерениях было подписано 13 октября на форуме Finopolis 2016.

Стоимость проекта стороны не раскрывают.

Сбербанк через этот центр планирует оказывать услуги киберстрахования, консалтинга и обучения. Услуга киберстрахования направлена на защиту компаний от возможных расходов и прямых убытков, связанных с потенциальной реализацией киберугроз, объясняет «Прайм». На основе оценки уровня риска и в зависимости от потребностей заказчика Сбербанк сможет предложить кастомизированный страховой пакет. При этом будут использованы средства защиты и активного мониторинга Microsoft, включая мультифакторную аутентификацию, сервисы управления мобильностью и другое.

Направление консалтинга предполагает создание для клиентов Сбербанка набора типовых услуг, позволяющих оценить зрелость компаний в области кибербезопасности, а также способствовать повышению этого уровня. Кроме того, планируется оказывать помощь финансовым организациям в безопасном переходе в облачную или гибридную среду.

Помимо этого планируется создание виртуальной лаборатории и киберполигона, где будут проводиться тренинги по совершенствованию навыков противодействия современным угрозам в условиях, максимально приближенных к реальности.

Центр будет создан на мощностях Сбербанка с использованием технологий, экспертизы и компетенций Microsoft, объяснила представитель корпорации Кристина Давыдова. «Цель создания центра - оказание комплексных услуг в области информационной безопасности и противодействие киберпреступности. К работе центра будут привлекаться команды специалистов Microsoft в России и корпорации Microsoft, объемы взаимодействия будут оговариваться отдельно», - сказала она.